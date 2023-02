Reprodução / Instagram Cara de Sapato com a mãe

Wilma Monteiro, a mãe de Cara de Sapato, apresentou a família do lutador em sua conta do Instagram nesta quarta-feira (08). Na publicação, ela mencionou a piada feita por Fred Desimpedidos no “BBB 23” sobre calçados diversos ao se referir aos parentes de Cara de Sapato.

"Nós somos a família Sapataria Bico Fino: sobrinho Cara de Tênis, sobrinha Cara de Crocs, mãe Cara de Sandália e irmã Cara de Chinela", escreveu ela. Na foto, além de Dona Wilma, estão os sobrinhos e a irmã de Antonio.





Alguns seguidores já acompanham Dona Wilma para comentar o reality e já sugerem que a mãe guarde um espaço para Amanda Meirelles na foto. “Futuramente teremos a sapatilha na foto”, brincou uma fã da “DocShoes”, o apelido para a dupla formada por Sapato e Amanda no programa.

Dona Wilma também comenta o “Big Brother” diariamente, acompanhando a vida do filho. Recentemente ela confirmou a exigência do lutador com relação a limpeza e organização. De acordo com a mãe, Sapato sempre foi “extremamente organizado”.





