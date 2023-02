Reprodução/Globo - 07.02.2023 Paula tentou tirar roupa de Cara de Sapato no 'BBB 23'





Paula Freitas repercutiu nas redes sociais por conta de uma atitude com Cara de Sapato no "BBB 23". A biomédica tentou tirar a roupa do lutador, enquanto o brother trocava de cueca no quarto fundo do mar, nesta terça-feira (7). A ação gerou críticas de espectadores na web.

"Dá para ver penduradinha atrás", afirmou Amanda, enquanto o participante do Camarote tentava puxar a camiseta para baixo para esconder as partes íntimas. Paula levou os colegas às risadas ao se jogar na cama para tentar tirar a roupa do brother e a médica ainda complementou: "O Brasil pira nesse momento".





Após a tentativa frustrada, Sapato conseguiu colocar uma nova cueca e a ex-vidraceira opinou sobre a situação: "Eu posso fazer isso, estão me vendo no 'Big Brother para esse momento". No entanto, a conduta não foi bem vista entre internautas no Twitter.

"Ela é muito sem noção", afirmou uma pessoa. "Prêmio sem noção do ano vai para ela", comentou outra. "Ela é muito invasiva, credo", opinou mais uma. Confira abaixo o momento:

🚨VEJA: Paula tenta levantar a blusa do Sapato enquanto ele troca de cueca #BBB23



pic.twitter.com/hUVqQHIUni — CHOQUEI (@choquei) February 7, 2023









