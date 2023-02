Reprodução/Globo - 07.02.2023 Key Alves e Gustavo movimentam edredom no 'BBB 23'





Key Alves e Gustavo voltaram a movimentar o edredom nesta terça-feira (7) no "BBB 23". Conhecidos pelos momentos quentes como casal no reality show, os dois voltaram a trocar carícias no quarto do líder e choraram espectadores com gemidos.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Entre as conversas sussurradas embaixo do edredom, a jogadora de vôlei perguntou ao fazendeiro se ele tinha "certeza" de algo, ao passo que o brother concordou. Em seguida, movimentações aumentaram na cama do líder e ambos protagonizaram gemidos, enquanto determinadas áreas do edredom seguiam mais elevadas.

"Sou sua puti*** safadinha. Se você quiser eu sou sua pu**", afirmou a sister entre as interações captadas por internautas. "Meu Deus", reagiu uma pessoa no Twitter. "Gente, uma hora dessas?", comentou outra. "O OnlyFans de casal garantido quando sair", opinou outra, se referindo ao site de conteúdo adulto.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Confira abaixo o momento da movimentação de edredom:

Key: “Sou sua putinh4. Se você quiser sou sua put4” #BBB23

pic.twitter.com/RvdlIMNtoG — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 7, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.