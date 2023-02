Reprodução/Globo - 05.02.2023 Cara de Sapato e Ricardo no 'BBB 23'





Cara de Sapato e Ricardo Camargo protagonizaram uma discussão neste domingo (5), no "BBB 23". Os brothers discordaram sobre a limpeza de panelas na rotina e discutiram sobre a louça suja enquanto realizavam exercícios na área da academia.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O lutador defendia que cada confinado deveria lavar a louça logo após que a utilizasse para uma refeição individual, como fritar um ovo. Porém, o biomédico teve outra opinião: "Discordo, gasta água para caral** e detergente".





Diante da discordância, Sapato sugeriu que eles passassem a economizar papel higiênico ou evitar dar descarga na privada, mas Ricardo se irritou e apontou a diferença ao se tratar de "necessidades fisiológicas". "O certo é o seguinte, usou lavou", reforçou o integrante do Camarote.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Em determinado momento da discussão, o brother do Pipoca achou que as críticas do lutador eram sobre a higiene pessoal dele. "Você está me chamando de porco, agora? Sapato, para. Vamos parar de conversar", rebateu Ricardo, que analisou o motivo da briga como "desnecessário".

🚨AGORA: Treta entre Sapato e Alface por causa da louça suja. De que lado vocês estão? #BBB23 pic.twitter.com/RVzynOrNJ1 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 5, 2023

Sapato: "aí eu tenho que conviver no ambiente sujo ?"

Ricardo: "cê tá me chamando de porco agora, velho ?"

KKKKKKKKKK #BBB23 pic.twitter.com/whISE507wM — Eric (@Ericcomenta) February 5, 2023





Vale ressaltar que, antes do embate sobre limpeza, Cara de Sapato já havia provocado Ricardo na academia. O biomédico havia compartilhado uma reflexão e levou o lutador e Fred Desimpedidos às risadas.

"Quando a pessoa ganha na Mega Sena, não é o prêmio que deixa a pessoa felizona para caral**. É a mente dela", disse Ricardo, ao passo que Sapato brincou: "Especialista de por** nenhuma".

o alface de palestrinha e o cara de sapato chamando ele de especialista de porra nenhuma KKKKKK #bbb23 pic.twitter.com/SyPLfpuGZh — paiva em #bbb23 (@paiva) February 5, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.