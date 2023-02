BBB23: noite de paredão tem briga no intervalo e faíscas entre aliados

Paula, aliada de Fred, o chama de "manipulador"

Em conversa com Bruna, Paula analisa Fred, do Desimpedidos. A biomédica e a atriz tiveram uma discussão com o brother, na noite anterior, por terem conversado de jogo com Cristian. Paula, então, retoma o assunto da briga com Bruna e conta o que teria ouvido do brother: "Tá vendo o seu amigo ali, o amigão de vocês não era prioridade? Te enganou", diz a sister. Ela ainda fala que não sente que pode confiar em Fred e opina sobre a amizade dele com Larissa e Bruna: "Eles atrapalham você ser você. Eu tentava te acessar e não conseguia. Eles te amam, eles te querem muito bem e eles te querem perto, isso é fato. Só que o Fred é um manipulador. Ele já sabe porque já falei isso pra ele. Ele é".