Reprodução / Globoplay 02.02.2023 Domitila

Domitila Barros se acidentou durante a Prova do Líder do “BBB 23” nesta quinta-feira (2). A modelo torceu o pé em uma das etapas da dinâmica e começou a mancar, precisando ser ajudada por Key Alves e os dummies para conseguir andar.

A Miss Alemanha disputou uma prova que precisava atravessar um circuito sem encostar no chão, se equilibrando por plataformas circulares e outras em movimento. Logo no início, Domitila se desequilibrou e pisou de mau jeito, causando uma torção.





Key retornou do ‘provódromo’ sozinha e avisou aos demais participantes que estavam dentro da casa que Domitila saiu da prova direto para uma ambulância, para receber atendimento médico.

Ao fim do programa ao vivo, Tadeu Schmidt tranquilizou os espectadores. O apresentador avisou que Domitila estava bem, sendo atendida pelo departamento médico e que deveria voltar ainda na madrugada para a casa.

A Domitila caiu e torceu o tornozelo, a key caiu feio e foram desclassificadas. #BBB23 #ProvaDoLíder pic.twitter.com/hugxZm2iBD — CorreVemAquiVer👣👀 (@CorreVemaquiver) February 3, 2023

