paulo belote/globo Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt avisou nesta quinta-feira (2) que o Big Fone do “BBB 23” vai fazer a estreia na edição nesta semana. O brother ou sister que atender vai poder indicar duas pessoas para o paredão.

O apresentador explicou como serão as dinâmicas da semana. Nesta quinta, os participantes participam da prova do líder. O Poder Curinga vai intervir na escolha do Big Fone e será leiloado na sexta-feira (3).





O telefone do Big Boss deverá tocar em algum momento após a Prova do Anjo, no sábado (4), e a formação do Paredão no domingo (5). Durante a formação do paredão, quem estiver de posse do Poder Curinga poderá salvar um dos indicados pelo Big Fone do Paredão.

Após isso, a formação do Paredão segue normalmente, com imunização do anjo, indicado do líder e votação na casa. O indicado pelo Big Fone terá direito a um contragolpe para completar os três participantes que farão a prova bate-volta.

