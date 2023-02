Reprodução BBB: Fred Nicácio revela detalhes da genitália: 'Dá um susto na hora'

O médico Fred Nicácio não poupou detalhes sobre o próprio órgão genital. Durante conversa no quarto do líder Gustavo nesta sexta-feira (3), Nicácio comentou que a genitália pode assustar na hora da relação sexual.

"Os meninos falam: 'Bota só a cabecinha', e eu falo: 'Não tem ombro não, passou a cabeça, passou tudo'", debochou o médico, fazendo os amigos rirem.

Após o comentário, Gabriel Santana e Cezar Black fizeram piadas sobre o tamanho da genitália de Fred.

"Não é nada de mais. É que dá um susto na hora que vê. Mas é só isso, só um susto", afirmou Nicácio.

Ainda na brincadeira, Black comparou com a dinâmica do BBB: "É um monstro, castigo do Monstro".

"Se Deus fez é porque cabe. Com jeito e gel, vai tudo. O negócio é ter talento. C* não se pede, c* se conquista", refletiu o médico, antes da câmera mudar de posição, interrompendo a transmissão da conversa.

