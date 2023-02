Reprodução/ Globo Bruna Griphao

Nesta sexta-feira (3), Bruna Griphao, do "BBB 23", perdeu mais estalecas no programa e o motivo também se repetiu: a sister dormiu demais.

O alarme tocou e avisou que Bruna tinha perdido 50 estalecas. O brothers questionaram o motivo e Bruno Gaga afirmou: "Ela está dormindo no sofá, demorou para dar estalecas". A atriz deveria ter contribuido, mais cedo, com as estalecas para as compras da Xepa, mas cochilou.

Na última quinta-feira (2), Bruna perdeu 500 estalecas por perder o Raio-X. A atriz estava dormindo e não acordou para a tarega diária dos brothers.

