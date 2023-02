Reprodução/ Globoplay Cristian não descarta a possibilidade de ficar com Paula por estratégia

Na madrugada desta sexta-feira (03), os participantes do "BBB 23" Cristian e Cezar conversavam com Gustavo e Key Alves no Quarto do Líder e sugeriram um plano para arrancar informações de Paula, integrante do grupo rival ao deles.

"Deixa eu falar uma parada, estou nessa lenga lenga com ela. O que vocês acham de eu articular para tentar buscar coisas dela?", questionou Cristian.

"Eu acho bom", disse Key. Cezar, então, sugeriu: "Mas como assim, você pegar ela para tentar?". Cristian não descartou a possibilidade: "Não sei, tentar pensar em alguma coisa para articular isso aí, ver se ela solta alguma coisa".

Gustavo, então, alertou o brother ao dizer que Paula é esperta. Key resbatei: "Mas somos mais".

Mais tarde, os dois durmiram na mesma cama e trocaram carícias. A equipe da sister se manifestou sobre o plano. "Lamentável essa situação! É de dar ânsia de vômito. Será que não aprendeu com outras edições? Cristian combinando de usar a Paula para favorecer o grupo. O que mais chama atenção é o fato de outra mulher compactuar com tal atitude, deixando claro a falta de sororidade", disse no Twitter.

Ainda durante a conversa, Cézar disse que Paula é traiçoeira e adora um palco. O mais incrível é que na frente dela é um amor de pessoa e bem dócil, né? Não adianta se passar, estamos vendo tudo e falsidade aqui não é bem-vinda 💥🎡 #BBB23 #RedeBBB — Paula Freitas 🎡 (@paulafreitasr_) February 3, 2023













