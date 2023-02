Reprodução BBB 23: Tia de Amanda avalia romance com Sapato: 'Deixada de lado'

A relação entre a médica Amanda e o lutador Antonio "Cara de Sapato" está gerando polêmicas entre os familiares da dupla. Após um suposto apoio da mãe do lutador, a tia da médica comentou não estar gostando da forma com que eles estão se relacionando.

"Não quero que minha sobrinha seja usada e deixada de lado. Melhor ficar só na amizade", declarou ela.

Desde o início, a relação entre Amanda e Sapato está levantando suspeitas de um possível romance. Com troca de carícias e declarações, até a mãe do lutador demonstrou estar na expectativa.

"Vamos aguardar o desenrolar desta história", escreveu na legenda da foto em que Amanda e Sapato estão abraçados.

