Nesta quinta-feira (2), Key Alves, que tem uma relação com o agricultor e empresário Gustavo dentro do “BBB 23”, discutiu a perspectiva de o romance progredir e ficar ainda mais sério após o fim do programa.

“Tenho para mim que vai rolar um casamento e todo mundo aqui vai ser convidado”, afirmou a sister para Bruna Griphao, prevendo um aumento considerável no compromisso com o cowboy.





Durante a madrugada, após a festa do líder, o casal esquentou o clima com um papo picante e amassos que balançaram os edredons no quarto fundo do mar.

Key e Gustavo estão juntos desde o primeiro dia do reality. A sister vem demonstrando ciúmes do brother e já reclamou de uma pessoa que fica espiando o cowboy no banho, mas sem citar nomes.

