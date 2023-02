Reprodução / Globoplay 01.02.2023 Cara de Sapato

Cara de Sapato está marcando em cima de Fred Nicácio. Nesta quarta-feira (01), o lutador conversou com outros participantes do “BBB 23” sobre as ações do médico após a eliminação de Gabriel Tavares. O campeão de MMA acusou o adversário de falsidade e fazer tortura emocional.

“Paulinha chorando, ele [Fred] abraça ela. Tina chorando, ele abraça. Pelo amor de Deus, ficou muito claro o jogo do cara”, afirmou Sapato para os integrantes do quarto deserto. Mais cedo, o líder da semana ressaltou para o outro Fred, do canal Desimpedidos, que ele estaria fazendo “tortura emocional” com Bruna Griphao por colocar mais questionamentos na cabeça da atriz.





“Todas as chances que ele teve de me proteger de fato, de demonstrar que gostava de mim, ele fez exatamente o oposto”, relatou Bruna sobre o que tem percebido da convivência com o médico.

Ainda nessa conversa, Amanda Meirelles pontuou que Nicácio pode estar tentando sair da mira dos adversários e está tentando criar laços com as pessoas mais fragilizadas pela eliminação da última terça (31) para não receber esses votos.

sapato tá com uma visão certeira sobre o fred nicacio pic.twitter.com/GUBlDTkn9E — LARA (@itxslarinha) February 1, 2023

Cara de Sapato sobre o Fred Nicácio: “São tantas coisas que podem estar passando na cabeça dela (Bruna Griphão) e vem uma pessoa dizendo que tá com ela, que tá ali pra apoia-la e tá botando ainda mais questionamentos na cabeça, isso é uma tortura emocional, o que ele tá fazendo” pic.twitter.com/KyJJTEBEDc — Jheanyra Targaryen (@jeancesar94) February 1, 2023

