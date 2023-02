Reprodução Key Alves e Piquerez

No "BBB23", Key Alves revelou dentro da casa a causa do rompimento com o jogador do Palmeiras, Joaco Piquerez. A atleta de vôlei afirmou nesta quarta-feira (01) que ele não aprovou uma postagem dela nas redes sociais e passou a ignora-la.

O motivo do gelo foi porque Key participou de uma brincadeira no TikTok onde ela assumiu que gostaria de pegar o jogador Raphael Veiga, que também defende o Palmeiras. Após isso, Piquerez não quis mais conversar com a sister.





“Eu fiquei tão put* que ele me ignorou que eu fui lá e catei o amigo dele.”, revelou Key para as colegas de confinamento. “Quer ficar bravo, então fica com razão”, complementou Larissa.

A jogadora de vôlei concluiu assumindo que correu atrás de Joaco para se desculpar, mas não adiantou. “Eu não sabia quem era esse cara [Veiga] e nem que jogava no mesmo time que ele. Se eu soubesse, eu não teria feito a trend”, assumiu.

