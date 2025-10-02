Reprodução/Internet Justiça de SP autorizou intimação de Dudu Camargo em A Fazenda 17

A Justiça de São Paulo autorizou que Dudu Camargo seja intimado dentro da sede de A Fazenda, em Itapecerica da Serra, por conta de um processo que envolve um acidente de trânsito. Em 1º de dezembro de 2021, o ex-apresentador do SBT fez uma conversão proibida na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, em São Paulo, e colidiu seu automóvel com um táxi. O pupilo de Silvio Santos tentou fugir do local, mas acabou interpelado pela polícia.

A coluna teve acesso aos autos da ação judicial, tramitada na 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Lapa., depois de ter sido parado por policiais, se comprometeu a arcar com o reparo de todos os danos causados no táxi dirigido por Lucas Antônio Severino. O agora participante de A Fazenda chegou a entrar em contato com o motorista no dia seguinte ao acidente, através de uma chamada feita por número privado, apenas para pedir discrição sobre o acidente e ressaltando que arcaria com o prejuízo. O apresentador, porém, desapareceu e nunca mais procurou Severino.

Inconformado com o sumiço de, Lucas Antônio Severino decidiu tentar achar o apresentador através de vias judiciais. O motorista do táxi exige o pagamento de R$ 19.412,67 por dano moral (já que está há quase quatro anos procurando o comunicador, mas sem sucesso), por lucros cessantes (o veículo envolvido no acidente ficou parado durante 15 dias, e o condutor não tinha um veículo substituto para trabalhar) e por danos materiais (o valor gasto pelo autor para reparar o táxi danificado na colisão com a Mercedes-Benz do então apresentador de telejornal).

Desde então, Lucas Antônio Severino e Roseli Fontes Fernandes Rodrigues — que também é proprietária do veículo envolvido no acidente — protagonizam uma saga para decifrar o paradeiro do agora peão de. Ao menos três intimações foram enviadas para endereços antigos do apresentador em São Paulo, mas todas elas acabaram devolvidas sem que o comunicador tomasse ciência do processo judicial.

Os dois também tentaram fazer com que a intimação fosse enviada para TV Meio Norte, no Piauí, mas a justiça paulistana recusou o pedido. Em 17 de setembro, apenas dois dias depois da estreia de A Fazenda, a advogada que representa os autores do processo entrou com uma petição pedindo para que ele fosse procurado em dois novos endereços: na sede da Record, em São Paulo, e no Sítio Toca do Tuim, em Itapecerica da Serra, local em que o reality está sendo filmado — e, por isso, é a atual moradia de Dudu Camargo.

Decisão da Justiça

“Dudu vem se ocultando de ser formalmente citado. Não há outra alternativa a não ser pedir que a citação seja realizada na emissora e no confinamento”, explicou a advogada Luciana Ricci. No dia seguinte, em 18 de setembro, a juíza Ana Carolina Netto Mascarenhas deferiu o pedido dos autores, liberando o envio de um oficial de justiça para a sede da Record e também para o local em que Dudu Camargo está confinado.

Ainda não há, porém, uma data agendada para que o ex-apresentador do SBT seja oficialmente intimado sobre o processo judicial. A tendência é que isso aconteça ainda na primeira quinzena deste mês. Procurada pela reportagem da coluna, a Record não se manifestou sobre o assunto até a publicação deste texto.