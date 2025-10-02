A Justiça de São Paulo autorizou que Dudu Camargo seja intimado dentro da sede de A Fazenda, em Itapecerica da Serra, por conta de um processo que envolve um acidente de trânsito. Em 1º de dezembro de 2021, o ex-apresentador do SBT fez uma conversão proibida na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, em São Paulo, e colidiu seu automóvel com um táxi. O pupilo de Silvio Santos tentou fugir do local, mas acabou interpelado pela polícia.A coluna teve acesso aos autos da ação judicial, tramitada na 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Lapa. Dudu Camargo, depois de ter sido parado por policiais, se comprometeu a arcar com o reparo de todos os danos causados no táxi dirigido por Lucas Antônio Severino. O agora participante de A Fazenda chegou a entrar em contato com o motorista no dia seguinte ao acidente, através de uma chamada feita por número privado, apenas para pedir discrição sobre o acidente e ressaltando que arcaria com o prejuízo. O apresentador, porém, desapareceu e nunca mais procurou Severino.Inconformado com o sumiço de Dudu Camargo, Lucas Antônio Severino decidiu tentar achar o apresentador através de vias judiciais. O motorista do táxi exige o pagamento de R$ 19.412,67 por dano moral (já que está há quase quatro anos procurando o comunicador, mas sem sucesso), por lucros cessantes (o veículo envolvido no acidente ficou parado durante 15 dias, e o condutor não tinha um veículo substituto para trabalhar) e por danos materiais (o valor gasto pelo autor para reparar o táxi danificado na colisão com a Mercedes-Benz do então apresentador de telejornal).Desde então, Lucas Antônio Severino e Roseli Fontes Fernandes Rodrigues — que também é proprietária do veículo envolvido no acidente — protagonizam uma saga para decifrar o paradeiro do agora peão de A Fazenda. Ao menos três intimações foram enviadas para endereços antigos do apresentador em São Paulo, mas todas elas acabaram devolvidas sem que o comunicador tomasse ciência do processo judicial.
Os dois também tentaram fazer com que a intimação fosse enviada para TV Meio Norte, no Piauí, mas a justiça paulistana recusou o pedido. Em 17 de setembro, apenas dois dias depois da estreia de A Fazenda, a advogada que representa os autores do processo entrou com uma petição pedindo para que ele fosse procurado em dois novos endereços: na sede da Record, em São Paulo, e no Sítio Toca do Tuim, em Itapecerica da Serra, local em que o reality está sendo filmado — e, por isso, é a atual moradia de Dudu Camargo.
Decisão da Justiça
“Dudu vem se ocultando de ser formalmente citado. Não há outra alternativa a não ser pedir que a citação seja realizada na emissora e no confinamento”, explicou a advogada Luciana Ricci. No dia seguinte, em 18 de setembro, a juíza Ana Carolina Netto Mascarenhas deferiu o pedido dos autores, liberando o envio de um oficial de justiça para a sede da Record e também para o local em que Dudu Camargo está confinado.
Ainda não há, porém, uma data agendada para que o ex-apresentador do SBT seja oficialmente intimado sobre o processo judicial. A tendência é que isso aconteça ainda na primeira quinzena deste mês. Procurada pela reportagem da coluna, a Record não se manifestou sobre o assunto até a publicação deste texto.