Divulgação Cezar Black, Rádames, Tonzão e WL estão na roça de A Fazenda 15

Mais uma roça foi definida na noite da última quarta-feira (13). André Gonçalves se livrou da eliminação ao ganhar a última prova do fazendeiro da temporada e confirmou Radamés, WL, Tonzão e Cezar Black na berlinda da semana.

De acordo com a enquete do iG Gente no X (antigo Twitter), uma das plantas do jogo, WL, que participa pela primeira vez de uma roça, deve continuar no reality, com 44,9% dos votos.

Em segundo lugar, Tonzão se aproxima do ex-De Férias Com O Ex com 42%. Black fica em penúltimo com 10,1 % dos votos e Radamés em último lugar com apenas 2,9%.

O resultado oficial da roça será revelado na noite desta quinta-feira (14) durante o programa ao vivo. Lembrando que nesta semana, a eliminação será dupla.

