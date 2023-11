Reprodução/Record - 23.11.2023 Kally Fonseca está na roça com Nadja e Radamés





O resultado da roça em "A Fazenda 15" pode surpreender o público nesta quinta-feira (30). Enfrentam a berlinda Kally Fonseca, Nadja Pessoa e Radamés Furlan. Tonzão Chagas escapou da indicação de Cezar Black, ao vencer a prova do fazendeiro na última quarta-feira (29).





Segundo parcial da enquete do iG Gente, Kally ganhou força na disputa acirrada com Nadja. Mesmo com a repercussão negativa pelo envolvimento com Black , a cantora segue com mais chances de continuar no reality, com 16,1% dos votos para ficar.

A ex-"Power Couple" aparece com a menor porcentagem entre os roceiros e pode deixar o programa com 14,5% dos votos. Já Radamés continua na liderança como o favorito para permanecer no jogo, com 69,4% dos votos.

Quem deve continuar em "A Fazenda 15"? Vote abaixo:

Quem você quer que fique em #AFazenda ? — iG Gente (@iggente) November 30, 2023





Como a roça foi formada?

Tonzão foi indicado pelo fazendeiro da semana, Cezar Black. Kally foi a mais votada pela casa e ocupou a segunda posição da berlinda. Com uma dinâmica diferente de "Restam dois", Nadja e Radamés não foram escolhidos pelos colegas e acabaram caindo na roça.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: