Roça

A roça desta quinta-feira (30) em "A Fazenda 15" envolve Nadja Pessoa, Kally Fonseca e Radamés. Kally, cantora da Cavaleiros do Forró, disputa voto a voto com Nadja a permanência no reality da Record, segundo as enquetes. Cancelada por namorar Cezar Black, Kally não pode sair antes de Nadja!