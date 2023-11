Divulgação A Fazenda: Nadja, Jenny e Márcia Fu estão na roça; vote

A eliminada desta quinta-feira (2) parece já estar definida! A roça de "A Fazenda 15" é disputada por Jenny Miranda, Márcia Fu e Nadja Pessoa. A enquete do iG Gente mostra que Jenny Miranda tem maior chances de deixar o reality rural.

O público do programa já demonstrou não estar gostando do jogo do grupão. As últimas eliminações envolveram amigos diretos de Jenny Miranda, como Kamila Simioni e Cariúcha. Desta vez, a mãe de Bia Miranda é quem tende a ser eliminada.

A enquete aponta que Márcia Fu segue uma liderança isolada com 65% do apoio do público. Atrás dela, Nadja Pessoa fica na zona tranquila com 25,2%. Beirando a rejeição, Jenny Miranda tem o apoio de apenas 9,7% do público.

Vote em quem deve permanecer no reality:

Quem você quer que fique em #AFazenda ? — iG Gente (@iggente) November 2, 2023









