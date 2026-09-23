Reprodução Instagram/RECORD Solange Gomes rebate críticas à filha em 'A Fazenda 18': “Cota da beleza”

Solange Gomes se manifestou nas redes sociais após o desentendimento entre a filha, Stephanie Gomes, e Fran Almeida em “A Fazenda 18”. A ex-peoa defendeu a participação da filha no reality rural da Record e criticou a postura da adversária durante o conflito.

Em uma publicação, Solange afirmou que Fran teria antipatia por Stephanie e pediu o apoio dos fãs para que a filha retornasse à sede como fazendeira . “Essa Franga odeia a Stephanie. Volta fazendeira Stephanie! Volta e acaba com ela e ainda falou de mim”, escreveu.

Na sequência, Solange rebateu uma possível crítica de que Stephanie teria entrado no programa por influência da mãe . “Ela não é escorada, querida! Ela entrou na Fazenda pois está linda. Cota da beleza”, declarou.

Histórico da família em realities

A participação de Stephanie em “A Fazenda 18” não é a primeira experiência da influenciadora em um reality show. Antes de integrar o elenco da atração rural, ela participou de “A Grande Conquista”, também da Record.

Solange, por sua vez, acumula experiências em diferentes formatos de confinamento. A modelo participou de “A Fazenda 13”, em 2021, e também integrou o elenco de “Ilha Record”. Na segunda experiência, ela terminou a competição como campeã.



