Tiago Ghidotti A Fazenda 16: Raquel Brito é desclassificada do reality rural da Record TV

A internet foi pega de surpresa na tarde desta segunda-feira (7) com a informação de que Raquel Brito , irmã do campeão do "BBB24" Davi Brito , estava desclassificada da "A Fazenda 16" . A informação foi dada pela RecordTV, que afirmou que a ex-peoa passou por uma bateria de exames e não poderia voltar para a competição.

Mas uma dúvida ronda a mente dos telespectadores: a influenciadora perderá o valor do cachê e pagará multa? Segundo as informações do jornalista Lucas Pasin , a resposta é não para ambas as perguntas.

De acordo com o colunista, como Raquel foi desclassificada por um problema de saúde após o confinamento, ela não perderá os ganhos obtidos até o momento no reality. A influenciadora não é considerada como uma desistente devido a forma como foi 'eliminada'.

Todos os participantes que entram no reality passam por uma bateria de exames para verificar a saúde. O confinamento só é formalizado após um aval médico que confirme que não há qualquer patologia pré-existente no futuro peão.

Diferentemente de outros casos de desistência ou expulsão — Gretchen, Nego do Borel e Raquel Sheherazade, por exemplo —, Raquel Brito não deverá devolver o valor do cachê pago nem os ganhos do reality.

Sheherazade, que foi expulsa em 2023 após agredir uma participante, deveria - segundo contrato - perder tudo que conquistou no reality. Mas a emissora costuma ser maleável com os peões em relação a possíveis multas e ressarcimentos devido ao rompimento do contrato.

