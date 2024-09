Reprodução: Instagram Suelen e Cauê travaram embate nesta segunda (30)

O café da manhã desta segunda-feira (30) deu o que falar em " A Fazenda 16 ". Suelen e Cauê discutiram em relação à "dinâmica dos apontamentos", que ocorreu no último domingo (29). No jogo, o influeciador usou a palavra "soberba" para classificar a ex de Vitão.

Como tudo aconteceu?

"Eu sou vista como soberba porque eu falo sobre mim, defendo meu ponto de vista, defendo o que eu sou e não vou deixar qualquer pessoa falar o que quer de mim como se me conhecesse", disse a peoa em conversa com Júlia.

Cauê, então, escutou o que a participante disse e rebateu: "É uma opinião minha. Eu quis usar a palavra grossa, mas soberba foi o que eu tive para usar de mais semelhante". A irmã de Rafael Zulu contra-argumentou: "Mas tinha outras situações que poderiam ser indagadas e não me chamar de soberba".

"Por que você tá tão incomodada se você sabe que não é assim?", questionou o participante. Após minutos de discussão, Suelen e Cauê trouxeram questões externas à briga .

"Você pegou e falou 'coisas que você viveu lá fora podem tornar você assim' Então, você é um traidor também aqui dentro, porque você traiu uma pessoa lá fora com quem você se relacionou por 8 anos!", justificou ela. "Foi sobre você ser uma pessoa reativa", respondeu ele.

Os dois, então, continuaram a se desentender. "Quer trazer coisa lá de fora agora? você quer? Eu aqui dentro reagi em situações que foram colocadas e não me cabiam. Agi de forma ignorante ou sem paciência porque qualquer pessoa perde a paciência com uma p*rra dessas", disse Suelen.

"Eu acredito que todo mundo entrou na vida pra poder errar, evoluir e aprender. pelo tanto de coisas e pelo pouco que você passou, te tornou uma pessoa que não te faz ser repetitiva", concluiu o jovem.

