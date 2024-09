Reprodução Record TV/Playplus Flor chora em 'A Fazenda 16'

Parece que as coisas estão se apaziguando na "A Fazenda 16" . Na manhã desta segunda-feira (23), a apresentadora Flor foi até a influenciadora digital Flora Cruz para se desculpar pela briga protagonizada pelas duas no último domingo (22). Mas a filha de Arlindo Cruz não parece ter recebido com o coração tão aberto.

O pedido de desculpas aconteceu na área externa da Sede. Flor foi até Flora e pediu um momento para conversar com a peoa, frisando que fossem em um momento que ela estivesse "mais tranquila".

Flora, por sua vez, recusou a interação com a veterana e disparou: "Flor, não tenho nada pra falar. E nem pra ouvir".

Entretanto, Flor insistiu que gostaria de se desculpar pela briga e disse: "Só quero te pedir desculpas porque eu quis dizer que eu sentia muito pelo seu pai e usei o termo errado". A influenciadora então respondeu: "Tá tranquilo. Infelizmente nossa relação vai ser assim".

Flor então diz que fez a "sua parte" e que não precisa que as duas sejam amigas no game: "Eu respeito muito sua família. E sinto muito por ontem, eu só falei da lentidão nossa. Embora possa ter parecido outra coisa."

Flora então deu um conselho para a peoa e disse para que ela tivesse cuidado com o que fala. Flor respondeu: "É que eu tava muito cansada. Mas não foi a intenção. Tá bom? Obrigada". Vale ressaltar que, durante a briga, Flora acusou a apresentadora de ser racista em um comentário.

Piscina

Na piscina, Flor desabafou com Fernanda e disse que elas estão "sob influência pesada". "Eu nunca vi uma coisa tão pesada na minha vida. Inclusive eu", disse.

A aliada e ex-amante de Neymar disse que, às vezes, tem "coisas que não precisa falar". A apresentadora então desabafou: "Eu tenho um problema sério, eu falo. Mas a gente sofre por causa disso. Eu tô pedindo a Jesus pra me dar chance de mostrar quem eu sou. Pra falar pro pessoal que não tenha gostado de qualquer palavra mais pesada, como ratazana, que eu falo que sou ratazana de reality... São palavras que não cabem, né. Pra mim eu posso brincar."

Flor ainda disse que estava com medo de falar a palavra "morena". Fernanda então repreendeu e disse: "Não pode. Fica bronzeada". A apresentadora tentou contornar: "Fica dourada, não fica bronzeada. Não tem termo gente, mas pra mim não posso falar…"

Após Fernanda negar novamente a utilização do termo, Flor lamentou: "Jesus do Céu. Então vou ter que ir embora dessa terra, Deus vai ter que me recolher mais cedo. Quando quer ofender alguém, quer ofender alguém. Mas agora qualquer palavra ficou tudo subentendido. É horrível."

Flor ainda verbalizou que não quer conversar com as peoas do outro grupo: "Eu não quero nem conversar mais. Não vai adiantar nada. Todos estão sob influência maligna, inclusive eu. E eu sucumbi, só isso. Fiquei brava por causa da prova."

