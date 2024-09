Reprodução Sidney Sampaio é um dos peões da 'A Fazenda 16'

O ator Sidney Sampaio, de 44 anos, está compondo a 16ª edição da "A Fazenda 16" , mas sua participação veio depois de um episódio trágico em sua vida. Há cerca de um ano, o artista caiu da janela de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, após sofrer de um hotel no Rio de Janeiro.

Ao receber o convite para participar da edição de 2024 do reality rural, a família do ator se preocupou e deu conselhos para que sua participação fosse saudável. A irmã de Sidney, Cirlene Sampaio, pediu para que ele fosse paciente e mostrasse quem ele é de verdade.



Em entrevista à revista Caras, Cirlene afirma: "Pedimos para ele ter muita paciência e ser ele mesmo. O Sidney é uma pessoa encantadora, bondoso, [até] ingênuo às vezes. O Brasil precisa conhecer a pessoa além do galã de televisão".

Ela continua e diz que a família está encarando uma nova realidade com o galã sendo exposto por 24 horas no reality. "Vibramos e oramos em favor de tudo que ele abraça, e está sendo da mesma maneira desta vez. Podemos esperar uma pessoa que preservou os valores que foram ensinados em casa. O reality terá uma experiência nova com a participação do meu irmão", completou.

Queda do hotel

O ator caiu de um hotel localizado em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele foi amparado por um bombeiro que estava caminhando no local e foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto.

Sidney sofreu apenas duas fraturas, sem a necessidade de intervenção cirúrgica: "Oi pessoal! Que susto, hein. Passando aqui para agradecer primeiramente a Deus, e depois a todas as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente na minha recuperação", disse ele na época.

O galã completa: "A todas as pessoas que estão me mandando mensagens de incentivo e energias positivas. Dizer que estou aqui, recolhido me recuperando com a minha família, mas já, já eu vou estar de volta e vou poder dar um beijo carinhoso em forma de agradecimento em toda as pessoas que estão comigo nesse processo. Fiquem com Deus".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp