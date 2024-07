Babi Muniz realiza novos procedimentos estéticos; saiba quais

Tiago Ghidotti Babi Muniz realiza novos procedimentos estéticos

A modelo se une novamente ao Dr. Danilo Furlan para uma transformação estética

Após o sucesso de sua cirurgia “Cintura de Barbie”, Babi Muniz retorna ao consultório do Dr. Danilo Furlan para embarcar em uma nova etapa de transformação corporal. Desta vez, o foco é a lipoaspiração HD com Total Graft e a inovadora técnica de Jato de Plasma, procedimentos de vanguarda que prometem revolucionar a modelagem corporal da modelo.

A ex-panicat busca não apenas aprimorar sua forma física, mas também fortalecer sua autoestima e bem-estar após as mudanças corporais resultantes da maternidade. Esta nova intervenção visa esculpir detalhadamente seu abdômen e realçar a musculatura de forma natural, utilizando a tecnologia de enxerto de gordura guiado por ultrassom e a redução de flacidez com o Jato de Plasma.

O Dr. Danilo Furlan, especialista reconhecido em lipo HD e com uma série de certificações avançadas em técnicas de contorno corporal, destaca a importância de adaptar cada procedimento às necessidades individuais do paciente. “Com a lipo HD Total Graft e o Jato de Plasma, temos a capacidade de oferecer à Babi uma solução personalizada que não só melhora a estética, mas também a qualidade e a aderência da pele aos músculos subjacentes,” explica o cirurgião.

Ele destaca que a lipoaspiração HD difere significativamente da lipoaspiração tradicional. Enquanto a última foca na remoção de gordura de áreas específicas, a lipo HD, especialmente com o Total Graft, aborda a gordura de uma maneira artística e abrangente, esculpindo o corpo inteiro para uma aparência mais definida e atlética. A lipo HD é uma evolução da lipo tradicional, com tratamento 360 graus da gordura, de forma mais artística, e a soma do Total Graft, que são enxertos de gordura guiados por ultrassom em músculos específicos para resultados mais naturais.

“O processo é complementado pelo Jato de Plasma, que utiliza uma combinação de radiofrequência com gás para promover a contração do tecido fibroseptal, resultando em uma pele mais firme e tonificada,” acrescenta Dr. Furlan. “A junção de uma radiofrequência com um gás (argônio ou hélio) tem como função principal a contração do tecido fibroseptal, que liga o músculo à pele. A contração dessa fibra entre 30 a 60% faz com que a pele fique mais firme e aderida ao músculo”, destaca.



Antes de realizar a lipo HD Total Graft com Jato de Plasma, os pacientes passam por uma preparação intensiva, que inclui exames detalhados para avaliar a saúde geral. “É muito importante o preparo funcional desse paciente. Pedimos exames mais elaborados e vemos como está a saúde em geral dessa paciente.

Quanto melhor preparada essa paciente, com certeza o resultado pós-operatório também será melhor,” enfatiza Dr. Furlan.

Como todo procedimento cirúrgico, a lipo HD Total Graft com Jato de Plasma apresenta riscos. A escolha de um profissional experiente e qualificado, como Dr. Furlan, é essencial para minimizar esses riscos e garantir uma recuperação segura e eficaz. “Principais riscos são o seroma, hematomas e queimaduras da pele” ressalta o especialista.

Após a cirurgia, o período de recuperação varia; os pacientes geralmente podem retornar às atividades habituais dentro de 5 a 7 dias, enquanto atividades físicas mais intensas podem ser retomadas após 15 a 20 dias. Atividades físicas leves podem ser retomadas em 10 a 12 dias. O uso contínuo de cintas, malhas e a realização de fisioterapia especializada são essenciais para otimizar os resultados do procedimento.

“O jato de plasma pode ser utilizado em todas as áreas com flacidez, como costas, pernas, braços e abdômen. Quanto mais a paciente se manter saudável, fizer atividade física regular e dieta, mais prolongado será o resultado. Existem restrições mínimas de atividades físicas ou outras limitações após os procedimentos, apenas seguindo a evolução do pós-operatório”, explica Dr. Furlan.

“Pesquise se o profissional realmente é um Cirurgião Plástico com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e se o cirurgião fez algum treinamento especializado em lipo HD e Total Graft, como o do criador da técnica, Dr. Alfredo Hoyos, chamado TOTAL DEFINER,” recomenda Dr. Furlan.

Babi Muniz, apesar de já ter um corpo bonito, buscou esses procedimentos para tratar as mudanças corporais após a gestação, incluindo acúmulo de gordura em áreas específicas e flacidez em abdômen e costas que a incomodavam. Esta colaboração reafirma o compromisso da modelo com sua imagem e destaca a vanguarda tecnológica que Dr. Furlan representa no campo da cirurgia plástica.

