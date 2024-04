Reprodução Instagram - 18.4.2024 Jaquelline Grohalski e WL Guimarães

Campeã de "A Fazenda 15 ", Jaquelline Grohalski usou as redes sociais nesta quinta-feira (18) para contar que havia cumprido a promessa feita ao colega de confinamento WL Guimarães. Quando estavam no reality, a influenciadora prometeu dar R$50 mil a ele . No entanto, fora do programa, havia considerado não cumprir com o prometido.





"Tô lhe pagando para aprender a respeitar o outro. De verdade eu não iria pagar pelas cobranças que vinham fazendo. Mas eu sou uma mulher de palavra, e se hoje eu estou onde estou é porque Deus sabe o tanto que tive que ralar. Em um reality não tem como sustentar um personagem e o Brasil viu quem foi quem", afirmou, nos stories do Instagram.





A quantia enviada, no entanto, não corresponde aos R$ 50 mil prometidos. Jaquelline transferiu cerca de R$ 36 mil para WL. Segundo a campeã, o valor foi menor por conta dos impostos. "Todo mundo que ganha o prêmio paga imposto. Está aí: 50 mil reais menos 27%", justificou.





Jaquelline ainda pediu que o antigo colega de confinamento conferisse a transferência. "E da próxima vez pergunte primeiro antes de cobrar sem saber das coisas", ironizou. Os dois começaram a se desentender publicamente depois de WL ter cobrado o dinheiro da campeã.





