Jaquelline vai cumprir com a promessa do pix de R$ 50 mil para WL após o fim de A Fazenda 15. Isso porque os finalistas fizeram um acordo onde o campeão da edição faria uma transferência para o quarto lugar.

Na live do eliminado, a peoa afirmou que apesar dos atritos com o peão, vai seguir com o combinado.





"Apesar que ele fez 'nhau' [expressão que Jaque usou em A Fazenda] em mim lá na casa, ele não tava merecendo. Mas a gente falou lá e vai cair sim ano que vem", declarou ela.

O influenciador fez questão de esclarecer o desentendimento entre eles no decorrer do programa. "Sim, mas o 'nhau' foi no meio do jogo. No final, a gente já tava resolvido", disse.

Na conversa, Jaque revelou a reação da sua torcida com a promessa. "Quando eu saí, o pessoal falou 'nossa, que ódio que vocês prometeram'. Meu público não gostou que eu tô te dando 50 mil, mas tô te dando porque tenho palavra independente de qualquer coisa", comentou.

"Entendo que aqui fora vão mostrar um monte de coisa que a gente vai gostar e não gostar, mas o prometido é o prometido", afirmou Márcia.

Jaque seguiu com a sua palavra. "Eu falei que minha palavra é uma só. Você falou por cima e eu falei atrás", completou.

