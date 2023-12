Reprodução/Record Lucas Souza





Parece que o show de estrelismo de Lucas Souza continua. Nesta sexta-feira (22), nos bastidores da Record, Lucas Souza partiu para cima do jornalista Irinaldo Oliver, em um camarim da emissora.

"A verdade é a seguinte: estava no camarim com Simioni, Nadja Pessoa e Cariúcha, e do nada ele surgiu e pediu para tirar uma foto com as Simioni. Justamente para entrar no camarim onde eu estava. E ele veio falar comigo. E eu disse que não queria falar com ele, porque ele foi uma pessoa muito ingrata", entregou Irinaldo para a coluna.

Irinaldo, que assessorou Lucas durante A Fazenda 15, apontou ingratidão do ex de Jojo após a entrada em "A Fazenda 15". "Ele foi uma pessoa muito ingrata. Estive o tempo todo com ele. Fiz de tudo para ele entrar no reality show. Tenho contrato com ele até janeiro. Seja lá se ele tem com Marlene [Mattos], Xuxa, Angélica, comigo vai até janeiro. Ele ficou aprontando as coisas dele nos corredores das produções. Fazendo o estrelismo dele, que ele é a boa", lamentou o jornalista.

Ontem, Lucas Souza foi acusado por Felipeh Campos de viver um "complexo de diva" nos bastidores das gravações da Record. Irinaldo apontou que Lucas estaria irritado com a repercussão do caso. "O Felipeh falou isso no podcast e eu nem estava lá. Ele veio me agredir com palavras, com o surto dele", completou.

Lucas foi procurado pela coluna e até o momento não respondeu o contato. Logo após a coluna publicar a informação, surgiram vídeos do momento do encontro entre Lucas e o assessor.

O ex de Jojo desistiu de "A Fazenda 15" após desdobramentos de uma briga com Cezar Black. No reality, o participante se envolveu amorosamente com Jaquelline, campeã de "A Fazenda 15".

Fora dele, informações apontam que Lucas Souza fechou parceria com Marlene Mattos, que transformou Márcia Fu no maior sucesso da atual edição do reality da Record TV.