Reprodução A Fazenda 15: Nadja seria eliminada em roça anulada por Carelli

Com a final de "A Fazenda 15", que coroou Jaquelline Grohalski campeã, detalhes das roças passadas foram divulgados para o público. A revelação aponta que Nadja Pessoa seria eliminada na roça cancelada pelo diretor Rodrigo Carelli.

Nas redes sociais, a exposição das porcentagens levantou suspeitas do cancelamento da roça, que era disputada entre André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa.

O motivo da desconfiança é algo muito discutido entre os fãs de "A Fazenda", a hipótese do diretor Rodrigo Carelli mudar dinâmicas do jogo de última hora para beneficiar participantes que ele gosta.

Na época, a decisão foi motivada após Rachel Sheherazade ser expulsa por agredir a participante Jenny Miranda. Com a baixa, a produção resolveu cancelar a roça, que agora foi exposto que eliminaria Nadja Pessoa.

Segundo a produção do reality, Kally teria mais votos, atingindo 40,33%; André seria o segundo mais votado, com 36%; e Nadja Pessoa seria eliminada com 23,67%.

"A gente ia se livrar dela logo no comecinho, por isso o Carelli anulou a roça tão desesperadamente. Ela tem de [ser] grata a Rachel pra sempre, senão não teria nenhuma relevância nessa temporada", comentou uma internauta.

"Quem foi expulsa foi a Rachel e até hoje não sabemos a relação da roça cancelada com ela. Carelada gigante", acusou outra.