Reprodução Cezar Black e Kally





Mais um casal criado em "A Fazenda" foi confirmado. No fim da noite de sexta-feira (22), Kally Fonseca e Cezar Black assumiram o namoro, com direito a vídeo e declaração de amor das duas partes.

Kally fez uma declaração de amor para Black, registrando vídeos, cartas e momentos do casal, e aproveitou para assumir alguns erros no reality da Record. "César errou. Eu errei. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Nos redimimos pelos nossos excessos. Minha paixão começou bem no início do programa. Ele se apaixonou no final. O jogo acabou hoje; e namoro começou. Te amo, meu Grudinho", disse a cantora.





Black também se declarou para a namorada. "Te amo tanto neném.

Vc ressignificou minha história na Fazenda e principalmente minha vida. Não me vejo sem você, nem um dia sequer. Só de imaginar não ter você me dói demais. Por isso que quero você para sempre", comentou o ex-BBB.

O relacionamento de Black e Kally começou conturbado, pois a cantora da Cavaleiros do Forró entrou no reality da Record namorando, se apaixonou por Black, terminou o relacionamento anterior através de uma live no confinamento e passou a viver o romance com o ex-BBB.

No entanto, parte dos telespectadores acusou Black de se aproveitar da imagem de Kally no reality para formar casal, já que o peão estaria cancelado pelo público na época.