O clima entre Cariúcha e Lucas Souza ficou ainda pior após a lavagem de roupa suja em "A Fazenda 15". Segundo a ex-peoa, ela tem áudios de Lucas dizendo que vai ter "que aturar" Jaquelline fora do reality.



Cariúcha afirmou, nesta segunda-feira (18), que Lucas Souza gravou áudios detonando Jaquelline, com quem começou a namorar em "A Fazenda 15". "Tenho áudios teus falando mal da Jaquelline, que eu vou expor esses áudios. Você falando que tem que aturar a Jaquelline aqui fora. O Caio, que anda com você, seu amigo, armando tudo que você tem que fazer quando a Jaquelline sair", iniciou Cariúcha.

Segundo a cantora, há um esquema de Lucas com a equipe para aturar a peoa e se promover. "Você falando 'ai, tem que aturar essa chata, essa vtzeira'. Vocês arquitetando tudo como vão fazer quando a Jaquelline ganhar A Fazenda. Que vai ter que aturar a Jaquelline. Você fala muito mal da Jaquelline", acusou Cariúcha.

A ex-peoa disse que vai mostrar os áudios para Jaquelline assim que ela sair do reality. Cariúcha também acusou Lucas de falar mal da mãe de Jaque, a atual sogra. "Você chamando a mãe de Jaquelline de velha. 'Ai, tem que aturar essa velha chata'. Ele é um carreirista. Só sabe se dar bem às custas de mulheres. Você não vai fazer a mesma coisa com a Jaquelline que fez com a Jojo", completou Cariúcha.





Jaquelline segue como uma das favoritas ao prêmio de "A Fazenda 15". A final está marcada para quinta-feira (21). A ex-BBB começou a namorar Lucas Souza após o ex-peão fazer o pedido em um dia que corria risco de eliminação na roça. Depois, Lucas desistiu do programa.

Ainda na sequência de vídeos gravada na tarde desta segunda-feira, Cariúcha disse que Lucas está se achando "a Juliette", campeã do "BBB 21", e entregou que o desistente de "A Fazenda 15" afirmou que Cariúcha continua cancelada após o reality da Record. "O carreirista está se achando. Se achando a Juliette, te juro. Tão soberbo", contou.

🚨GRAVE: Cariúcha diz que Lucas está "se achando a Juliette" e revela que vai expor os áudios dele falando mal da Jaquelline, e dizendo que vai ter que aturar ela aqui fora. #AFazenda