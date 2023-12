Reprodução/Record TV Nadja diz que André pedia para 'shipparem' ele com Sheherazade

Nadja Pessoa abriu o jogo sobre a vida amorosa de André Gonçalves durante A Fazenda 15. A ex-peoa afirmou que o peão mentiu e entrou no reality ainda casado com Danielle Winits.

Durante a Live do Eliminado, a influenciadora contou que a sua empresária revelou o status do relacionamento do ator.





"O André é casado. Acho que ninguém sabe", disse ela, recebendo uma negativa de Lucas Selfie e Shayan. "Não, ele entrou casado. Eu fiquei sabendo que ele é casado", reafirmou ela.

"A minha empresária estava com ele também, só em equipes separadas, e ela falou que eles eram casados. Tanto que rolou umas coisas estranhas, tipo de ciúmes mesmo. Eu achei que ele estava separado há um mês, que foi o que ele me falou", explicou Nadja.

Sheherazade afirmou que André foi atrás de um affair dentro do jogo. "O pior é que lá dentro, ele pedia para as pessoas shipparem ele com a Rachel", declarou.

Porém, a expulsão da jornalista fez o peão recalcular a rota. "Ele veio para mim, para cima de mim. Pedindo para as meninas me shipparem com ele. Inclusive a Kally [Fonseca] e a Jaque ficaram falando 'eu shippo esse casal' e eu não entendi nada".

Por fim, Nadja revelou que recebeu um convite do ator. "Ele deu a entender várias vezes que queria. Ele me chamou para o sofá depois da festa", concluiu.

