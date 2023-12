Reprodução/Record TV A Fazenda: Yuri desmente Galisteu e revela porcentagem de Nadja em última roça

Yuri Meirelles revelou qual foi a porcentagem de Nadja Pessoa na roça que o eliminou de A Fazenda 15 . Durante a live do eliminado, o ex-peão fez diferente da Record e entregou os números.

Um internauta questionou o influenciador sobre o motivo dele ter sido o menos votado, sendo que enfrentou a roça com os "dois peões mais odiados" da edição.





Ao explicar, Yuri matou a curiosidade do público. "Acho que saí porque meu perfil é completamente diferente do deles. Sou mais tranquilo e, querendo ou não, eles movimentam o jogo. [...] A Nadja ficou com uns 2% a mais do que eu", afirmou.

Yuri Meirelles participou da roça mais acirrada da temporada, chegando a ter 24,26% dos votos para permanência. As enquetes apontavam que Nadja seria a eliminada.

