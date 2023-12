Reprodução 'A Fazenda 15': Yuri Meirelles é eliminado em votação acirrada

Fim! A trajetória de Yuri Meirelles em "A Fazenda 15" acabou na madrugada desta sexta-feira (8). O peão fez parte da votação mais acirrada da temporada, chegando a ter 24,26% dos votos para permanência.

Membro do grupo dos Crias, Yuri Meirelles é eliminado em sua primeira ida à roça. Ao longo do reality, o peão apostou em estratégia de grupo e até viveu um romance com a primeira eliminada Nathalia Valente.

O modelo fez parte da roça mais acirrada da edição. Contrariando as enquetes, que apontavam a saída de Nadja Pessoa, Yuri foi eliminado com 24,26% dos votos, se afastando do topo de rejeição.

Fim de jogo para Yuri! O peão recebeu apenas 24,26% da preferência do público #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/Kt3vBxMGC0 — A Fazenda (@afazendarecord) December 8, 2023

Após 10 eliminações, Yuri foi o primeiro a sair com mais de 10% dos votos.

Veja o ranking:

• Laranjinha — 4,43%

• Alicia X — 4,62%

• Henrique — 5,64%

• Nathalia — 5,77%

• Sander — 6,32%

• Jenny — 8,52%

• Simioni — 8,88%

• Kally — 9,68%

• Cariúcha — 9,74%

• Yuri — 24,26%