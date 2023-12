Reprodução Internautas acusam Record de manipulação na última roça: ‘Chacota’

Na última quinta-feira aconteceu a eliminação de mais uma roça em “A Fazenda 15”. Dessa vez, o eliminado foi Yuri Meirelles. Os internautas acusam a Record de manipular o resultado para que Nadja Pessoa continue no reality.

Acontece que nas enquetes feitas por vários veículos online, Yuri era o favorito a continuar no confinamento e Nadja estava isolada pelos votos como a eliminada da semana. O resultado da enquete parcial do iG Gente das 22h mostrava o modelo com 54% dos votos, Black com 28% e Nadja por último, com apenas 18%.

Os telespectadores foram até as redes sociais para acusar a emissora de alterar o resultado. “A manipulação na cara do público, chega a ser patético na moral. Sem transparência nenhuma, uma perca de tempo esse programa”, disse um. “Bem que a Deolane avisou sobre a manipulação da fazenda! Carelli tirou a Rachel que era o maior fenômeno e cancelou a roça só por causa que a queridinha dele estava saindo. Não duvido nada que esse véio leve a Nadja para a final”, acusou outra no X (antigo Twitter).

“Muita manipulação, essa fazenda é uma palhaçada do Carelli. C*gou para opinião do público e salvou Nadja. Ficou escancarada a falcatruagem desse reality. Record lixo, não duvido nada se derem o prêmio pra ela, afinal é o diretor que escolhe e não o voto popular”, reclamou outra.

“#AFazenda @recordtvoficial já ta na hora de vocês tirarem @rocarelli porque quem escolhe é o público e não a manipulação isso ta claro pra qualquer um ver, sujo. Desisto da @afazendarecord que venha #BBB24 realmente a fazenda não tem jeito nojo”, escreveu uma internauta.

