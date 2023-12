Reprodução/X Kally diz que Black deveria ter sido eliminado e que público foi machista

Kally Fonseca analisou a decisão do público na última roça de A Fazenda 15, que eliminou Yuri Meirelles . De acordo com a ex-peoa Cezar Black é quem deveria ter sido o menos votado na berlinda.

A cantora apontou que os telespectadores a eliminaram na semana passada por conta do envolvimento dela com o ex-BBB e, por isso, ela acreditou que ele seria eliminado.





"Eu achei que o Brasil me tirou na semana passada... Não era mais do que justo ter tirado ele nessa semana? Vai entender", disse ela.

O apresentador Lucas Selfie questionou se ela queria que o namorado saísse do reality. "Claro, amigo! Eu não saí e todo mundo não disse que foi por conta dele?! Já que ele é tão culpado assim, ele tem que estar aqui fora para se defender sobre a culpa dele", explicou.

Segundo Kally, as pessoas foram injustas e machistas em terem deixado Black no programa.

Kally concordou que o público foi machista ao eliminar ela e ter deixado o Black. #AFazenda pic.twitter.com/MW2lgAjRPZ — Central Reality (@centralreality) December 8, 2023





