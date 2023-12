Reprodução Enquete 'A Fazenda 15': vote em Cezar Black, Nadja Pessoa ou Yuri

A roça desta semana já está definida! O enfermeiro Cezar Black, Nadja Pessoa e Yuri Meirelles disputam o apreço do público valendo a permanência do programa. A peoa Jaquelline Grohalski conseguiu se livrar da eliminação após vencer a prova do fazendeiro.

Confira o discurso de cada roceiro:

Cezar Black: "Perdoai nossas ofensas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. É com essas palavras que tento me superar a cada dia para me manter de pé aqui na Fazenda. Errei e errei muito. Porém, vim de outra experiência onde tentei ser mais forte para não me magoar e acabei magoando outras pessoas. A única forma de saber se eu fico ou se eu saio é se o Brasil me deixar aqui no programa. Peço desculpas a todos que eu possa ter magoado."

Nadja Pessoa: "Oi, gente, meu Brasil! Hoje já é minha terceira Roça, sei lá... Duas vezes seguidas. Tentei, dei o meu máximo, fiquei muito nervosa na prova, mas conto com vocês! Faça o melhor para mim e é o que eu sempre falo aqui, vocês estão aí fora, estão assistindo tudo, por dentro de tudo, e quem sou eu pra saber de alguma coisa estando no jogo? Então, peço para vocês foco no R7."

Yuri Meirelles: "Boa noite, Brasil! Boa noite a você que está acompanhando meu jogo aqui desde o início. Eu não montei estratégia e aprendi a jogar aqui dentro. Eu sou eu e desde o primeiro dia eu tento ser a mesma pessoa que sou lá fora. Se você se conectou comigo e sentiu verdade no meu jogo e nas minhas palavras, peço que acesse o R7 e vote muito para eu ficar. Eu quero muito continuar vivendo esse sonho e, se Deus quiser, ser campeão. Conto muito com sua ajuda e vamo que vamo."

Vote na enquete do iG Gente:

🚨ROÇA DEFINIDA!



Quem você escolhe para FICAR em #AFazenda ? — iG Gente (@iggente) December 7, 2023