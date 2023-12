Reprodução/Record TV A Fazenda 15: dois 'Crias' chegaram no Top 10 sem roça; saiba quem

O grupo dos Crias conseguiu marcar presença forte no Top 10 de A Fazenda 15. Atualmente formado por Lily Nobre, Tonzão, Yuri Meirelles e WL, dois eles nunca foram para a roça.

Lily e WL conquistaram vagas nos últimos dez participantes do reality rural da Record sem precisarem enfrentar o voto do público.





Durante todo o programa, a peoa recebeu apenas três votos, enquanto o aliado não recebeu nenhum.

Com roças duplas se aproximando, os dois vão acabar na berlinda, assim como o aliado Yuri Meirelles, que enfrenta a atual roça com Nadja Pessoa e Cezar Black.

Aproveite para votar:

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Invictos, Lily Nobre e WL Guimarães chegaram ao Top 10 sem enfrentar nenhuma Roça. A cantora recebeu apenas três votos ao longo do programa, enquanto WL não recebeu nenhum. #AFazenda pic.twitter.com/pyKOY7Qt4p — Antenados (@canalantenados) December 7, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: