Reprodução/Record TV A Fazenda: Cezar Black comete gafe ao errar site da emissora para pedir votos

Se a torcida de Cezar Black depender dele para os votos, talvez dê errado! O peão cometeu uma gafe ao pedir para ficar em A Fazenda 15 na manhã desta quinta-feira (7).

O ex-BBB errou o nome do site da emissora e acabou sendo corrigido por Radamés.





"Votem muito no R8", disse ele.

Confuso, ele quis confirmar com o colega de confinamento. "É R8, né? Ou R9?", perguntou ele.

Após a explicação, Radamés respondeu: "É R7".

"Rapaz... falei para votar no R8...", disse Black.

Vale lembrar que Cezar Black enfrenta a berlinda ao lado de Nadja Pessoa e Yuri Meirelles.

