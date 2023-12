Reprodução Enquete 'A Fazenda 15': vote em Cezar Black, Nadja Pessoa ou Yuri

Na noite da última quarta-feira, foi formada mais uma roça em “A Fazenda 15”. Desta vez os peões que estão na berlinda são: Nadja Pessoa, Cezar Black e Yuri Meirelles. De acordo com a enquete parcial do iG Gente no x (antigo Twitter), o modelo deve ficar mais uma semana na casa e a ex-power couple é a menos favorita.

A parcial das 12h mostra Yuri na frente com 54,1%, apesar de muitos verem o rapaz como planta no confinamento. O ex-BBB surpreende com 27,3% dos votos, já que foi cancelado pelos internautas. Tudo aponta para a eliminação de Nadja, que no momento tem 18,6%.

A roça foi formada após Jaquelline ganhar a prova do fazendeiro, que a salvou da berlinda.

Vale lembrar que esta semana será uma eliminação dupla, ou seja, dois peões irão sair do reality.

Quem você quer que permaneça na casa? Vote!

🚨ROÇA DEFINIDA!



Quem você escolhe para FICAR em #AFazenda ? — iG Gente (@iggente) December 7, 2023





