Pouco antes da décima primeira eliminação de A Fazenda 15, Cezar Black e Márcia Fu resolveram se acertar. Os rivais se desculparam e se abraçaram.

O peão está na roça com Nadja Pessoa e Yuri Meirelles e corre o risco de ser eliminado.





"A gente fala pelos cotovelos, mas não acho legal um colega arrumar as malas para ir embora", declarou a peoa.

Na sequência, o ex-BBB desabafou: "Saiba que é recíproco. Eu falei que não consigo ficar chateado contigo, porque sei que você é uma pessoa boa de coração. Saiba que tudo entre a gente foi questão de jogo mesmo. Não tenho nada pessoal contra você".

A ex-jogadora de vôlei então se desculpou. "E nem eu contra você. A gente erra, mas temos oportunidade de pedir desculpas e nos acertarmos. Desculpa pelas minhas chatices, tá? Nada contra meu grande enfermeiro".

"Tenho orgulho da sua profissão, de cuidar das pessoas, da saúde. Jamais quis ofender a sua profissão pessoalmente. Não liga para as minhas chatices, não! Sou tagarela e isso é da idade. Não gosto de ver vocês arrumando as malas", completou ela.

No fim, os peões se abraçaram. De acordo com a enquete do iG Gente, Cezar Black deve seguir no reality com 28,1% dos votos. Já Nadja Pessoa será eliminada com 18,2%.

