A Fazenda 15: Nadja ou Cezar Black? Veja quem deve ser eliminado do reality

A roça desta semana está apertada entre Nadja Pessoa e Cezar Black. De acordo com a enquete do iG Gente, os peões são os protagonistas e um deles deve deixar A Fazenda 15.

Segundo a parcial das 18h, a peoa será eliminada com 19,3% dos votos, enquanto o ex-BBB mantém 27,9%. Já Yuri Meirelles não corre risco e fica no programa com 52,8%.

A roça entre o trio foi formada após Jaquelline se salvar através da Prova do Fazendeiro. Esse é o terceiro reinado da influenciadora.

