Reprodução/Youtube A Fazenda: Kally se emociona ao falar de Jaque: 'Tentou abrir meus olhos'

Kally Fonseca não segurou as lágrimas ao falar sobre Jaquelline no Link Podcast. As duas foram de amigas a rivais em A Fazenda 15 devido ao relacionamento da cantora com Cezar Black.

No bate-papo com Felipeh Campos, a artista comentou que se arrependeu o tratamento com a ex-BBB durante o programa.





Com lágrimas nos olhos, ela contou que ficou cega quando Jaque tentou alertá-la sobre o ex-BBB. "Não quis ouvir o carro de som, não quis ouvir a Jaque e quando eu assisti aqui fora foi pesado", disse ela.

"Eu vi muita verdade na Jaque", completou relembrando as cenas que viu após a sua eliminação.

"Aqui fora, eu vejo o quanto ela foi amiga, verdadeira, o quanto ela tentou abrir meus olhos em vários momentos lá dentro. E eu me arrependo muito de não ter me despedido dela, isso me dói, sabe? Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho com ela no Faro", desabafou Kally.

