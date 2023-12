Reprodução A Fazenda: Yuri se declara para Nathalia Valente: 'Penso nela direto'

Bateu saudades! O modelo Yuri Meirelles surpreendeu nesta segunda-feira (4) ao relembrar a participação de Nathalia Valente. A influenciadora foi a primeira eliminada de "A Fazenda 15" e viveu um romance com o peão que segue confinado.

Durante conversa com Radamés, que está sob o cargo da câmera trato, Yuri se declarou para a influenciadora e disse que ela faz falta na convivência diária.

"A gente vai viver como pessoas normais e vamos ver qual vai ser. Mas tô com saudade dela, sim, penso nela direto, é muita coisa que me lembra ela. Faz muita falta, principalmente porque é uma garota meiga, simpática, do bem, engraçada, divertida. Ela agregava muito na convivência, principalmente pra mim".

O peão ainda revelou ter expectativas para reencontrá-la no dia da festa final de "A Fazenda 15", que promete reunir todos os eliminados.

"Sinto que todo mundo sente saudades dela. Além de ser super talentosa, gata, cheirosa, ela é tudo isso e mais pouco. Imagino que ela tá esperando o pai sim! Mas a gente não rotulou nada, então tá tudo certo. Dia 20 a gente tá junto de novo", completou.

