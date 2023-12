Reprodução/Record - 04.12.2023 Em 'A Fazenda 15', Nadja Pessoa revelou que foi diagnosticada com autismo





Nadja Pessoa revelou que foi diagnosticada com autismo. A declaração foi feita durante a dinâmica da discórdia de "A Fazenda 15", neste domingo (3). A peoa relembrou dos embates que teve no jogo e falou da descoberta ao ressaltar o "apoio psicológico" que tinha do cachorro, que já morreu.





"Quase bati o sino, mas não bati porque fui forte. Porque essa pessoa me trouxe coisas de lá de fora que me magoou muito, vários gatilhos. Trouxe coisas de outro reality, em que fui para votação popular e perdi. É um gatilho que me doía muito", afirmou a influenciadora, relembrando o embate com Jaquelline Grohalski sobre o "Ilha Record" .

Pessoa declarou que os "gatilhos" expostos pela rival "liga à perda de um cachorro que era apoio psicológico". "Para quem não sabe aqui, tenho um grau de autismo, um pequeno grau de autismo, descobri isso há oito meses. Ele [cão] era meu apoio psicológico, para onde eu viajava, ele ia comigo. Então foi uma perda que sinto muito até hoje, luto muito contra a depressão por conta dele", expôs.

A revelação do diagnóstico repercutiu na manhã desta segunda-feira (4). Cezar Black disse que "não faz sentido" a associação que Nadja fez com o cachorro e Shayan Haghbin concordou: "Essa parte eu acho que não tem nada a ver com autismo". O enfermeiro disse acreditar que a peoa tem um grau de autismo, mas trouxe uma reflexão para o debate.

"O autismo é uma doença muito importante no serviço de saúde, tem graus e graus de autismo. Ela pode ter um grau, como ela mesmo disse, acredito que tem. Faz sentido para algumas situações, como ela gosta de ficar isolada, sozinha. Porém, tem coisas que não dá para culpar o autismo. Porque ela tem uma vida normal, interage, vai para festas, curte", avaliou.

O ex-BBB ainda ponderou como ela pode ter criado "bloqueios" por questões da vida pessoal dela. "Tem coisas que ela é muito desconfiada e chega até a ser maldosa em algumas situações, de colocar você como culpado por problemas que são dela, um trauma dela. Ela coloca você como agente causador daquilo, só que não é", propôs.

"Será que isso não faz parte da doença, não? Nem sei se autismo é doença", questionou Tonzão Chagas. "Autismo é doença. Não é crime falar sobre isso, não é errado", respondeu o enfermeiro. Veja abaixo o bate-papo:

