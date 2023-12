Bruna Griphao e Gabriel Fop

O ano começou já com polêmicas entre casais no "BBB 23". No início do reality, a atriz e o modelo se aproximaram e trocaram beijos, mas o relacionamento dos participantes repercutiu negativamente entre o público. Isso por conta de posturas agressivas do brother contra Bruna. A Globo fez uma intervenção e alertou o elenco do relacionamento tóxico que se formou entre o casal.