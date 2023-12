Reprodução/PlayPlus 'A Fazenda': Galisteu revela mudanças no reality

No último sábado (2), Adriane Galisteu anunciou mudanças em "A Fazenda 15". Faltando menos de três semanas para a final, o reality deve ter roças duplas e programas ao vivo durantes finais de semana.



"E o jogo começa a se desenhar agora com cara de final, né gente! Pois é, já estamos mais do que na reta final!", iniciou ela no Instagram.



Em seguida, revelou: "A gente vai ter programa ao vivo de final de semana, roça dupla à vontade, pra dar, pra vender e pra emprestar".

🚨AGORA: Adriane Galisteu anunciou que nesta reta final terá Roça dupla. #AFazenda pic.twitter.com/lNoHaLOctB — Central Reality (@centralreality) December 3, 2023









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente