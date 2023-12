Reprodução/Instagram MC Loma rebate crítica sobre alimentação da filha

"A filha da MC Loma com 1 ano de idade e o povo dando paçoca e manga com sal a bebê de 1 ano", disse uma seguidora em uma postagem de MC Loma, criticando a alimentação da filha da artista, Melanie. "A filha é minha ou tua", questionou a cantora nesta sexta-feira (1º), rebatendo a crítica da internauta, que deu a entender que Melanie, filha da influenciadora, estaria tendo uma alimentação inadequada para uma criança de 1 ano.

A mensagem viralizou na web e dividiu opiniões. "A filha é sua mas a gente sabe que criança até 2 anos não deve comer açúcar", disse uma. "Se esse povo soubesse que com 1 ano de idade aqui em casa a criança já come até feijoada com torresmo", falou outra. "A filha é sua, mas você é irresponsável", acusou uma terceira. "O mundo seria muito melhor que cada um cuidasse da sua vida", acrescentou uma.