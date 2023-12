Reprodução Alicia X confirma fim do namoro após rumor de traição: 'Um luto'

Alicia X, ex-participante de "A Fazenda 15", deu detalhes do fim do namoro com Cauê Fantin após a saída do reality. Alicia descobriu uma traição do namorado com uma amiga do casal enquanto ela estava confinada.



A ex-peoa contou que percebeu algo estranho durante uma gravação na Record, quando ligou para ele e um climão foi gerado no estúdio. Após a gravação, ela perguntou para o empresário o que aconteceu. "Saí odiada e descobri os chifres na cabeça. Aí pedi para me contarem [e contaram]. Comecei a socar o carro", relembrou em entrevista a Lucas Selfie, no Selfie Service.

A irmã de MC Daniel afirmou que Cauê tentou se justificar por "estar mal". "Corna em rede nacional. Era uma pessoa muito próxima de mim, muito próxima. Meus amigos estavam em casa para me acolher e depois fui na casa da mãe dele [ex] de madrugada. Bati na casa dele de madrugada. Ontem foi o primeiro dia que dormi. Fui na casa dele, mas fui equilibrada. Mais ou menos. A dor é tanta. Não é ódio, é decepção. Eu doei a minha vida, minha alma, corpo e sonhos. Quando me imaginava no futuro, era chegando no auge junto com ele. Nunca olhei para ninguém com outros olhos. Estava completamente fechada com ele (...) Em dois meses ele acabou com cinco anos", desabafou.

Alicia disse que esperava encontrar o ex-namorado para se reestabelecer após "A Fazenda 15", mas foi pega de surpresa com a situação. Com isso, ela buscou a conversa com a amante, que era amiga dela. "Mas foi um caso. Foi muito sério. Era uma pessoa do convívio. Eu fui conversar com ela, mas não deixaram. Eu liguei para ela e olhei no olho. Falei muito. Tremi, joguei na parede. Ela fez cara de cínica para mim e não pediu desculpa", narrou.