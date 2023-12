Reprodução/Record - 01.12.2023 Jaquelline, Nadja e André em 'A Fazenda 15'





A equipe de Jaquelline resolveu provocar os fãs de Najda Pessoa, nesta sexta-feira (1º), com um vídeo questionando a postura da participante de "A Fazenda 15" após o barraco entre as duas na madrugada. No entanto, um detalhe chamou a atenção: a trilha sonora.



No vídeo, a música de fundo é "Envolvimento", hit de MC Loma e as Gêmeas Lacração. Até aí tudo bem, mas Nadja foi derrotada por Mirella Santos, uma das gêmeas lacração, no reality "Ilha Record". Na época, Nadja ficou revoltada e acusou a Record de manipulação no reality comandado por Sabrina Sato.

"Na noite de ontem, Naja foi pra cima da nossa menina, pelo motivo da jaque dizer que não queria que nenhum dos três voltassem, mais nossa branquinha de neve não baixa a crista!", disse a equipe de Jaquelline.





Anteriormente em "A Fazenda 15", Jaquelline acusou Nadja de não ter superado a derrota para Mirella. Após voltar da roça, na quinta-feira (30), Nadja foi para cima de Jaquelline e a provocou, gerando um caos na casa.





só aqui a jaquelline defendeu a rachel, o lucas, chamou a nadja de recalcada e ainda mandou: “aceita que a mirella ganhou de você, aceita o brilho da rachel sheherazade meu amor”

👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽 https://t.co/CxpcIYGnPf



LAPADA NA NADJA EM DOSE TRIPLAAAAA #RoçaAFazenda pic.twitter.com/b9irsTSvfm — Wandão Music (@Wanderson9921) November 29, 2023